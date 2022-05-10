НБУ выкупил военных облигаций еще на 30 миллиардов
НБУ 9 мая совершил пятый выкуп военных облигаций на сумму 30 млрд грн. Позиция НБУ по поводу финансирования бюджета неизменна – поддержка со стороны регулятора не может быть основным источником финансирования расходов правительства.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Учитывая значительные оборонные, гуманитарные и социальные нужды, поддержка бюджета Нацбанком остается необходимой мерой в условиях войны, развязанной россией.
Позиция НБУ по поводу финансирования бюджета неизменна – поддержка со стороны регулятора не может быть основным источником финансирования расходов правительства. Центробанк неизменно соблюдает задекларированные принципы проведения соответствующих операций: прозрачность, ограниченные объемы и финансирование только критических расходов", - говорится в заявлении.
Наибольший потенциал к увеличению своего портфеля ОВГЗ имеют отечественные банки, учитывая имеющуюся у них ликвидность, говорят в НБУ.
По состоянию на 9 мая 2022 года ликвидность банков:
- в национальной валюте составляет 227 млрд грн, из которых 183 млрд грн – вложения в депозитные сертификаты, а 44 млрд грн – средства банков на корсчетах;
- в иностранной валюте – 7,3 млрд дол. США. В частности, остатки средств банков на ностро-счетах с начала войны почти не изменились и превышают 6 млрд дол. США.
"Учитывая это, важной задачей сегодня является активизация рыночных привлечений через размещение Министерством финансов ОВГЗ, в том числе за счет средств банковской системы.
В частности, этому может способствовать повышение Министерством финансов Украины ставок по внутренним государственным облигациям на более привлекательные для их покупателей уровни. Важным ориентиром таких уровней остаются текущие и прогнозируемые темпы роста потребительских цен. Активизация рыночных заимствований позволит минимизировать риски для фискального сектора и сохранить макрофинансовую стабильность и доверие к НБУ", - добавили в регуляторе.
НБУ отмечает, что и дальше будет поддерживать тесное взаимодействие с правительством для содействия привлечению финансирования от международных организаций и стран-партнеров.
"Как и было задекларировано, центробанк будет стремиться к скорейшему полному отказу от финансирования дефицита государственного бюджета и при условии минимизации рисков разбалансирования ситуации в фискальном секторе реализует это стремление. Целесообразность операций по финансированию критических расходов правительства через покупку ОВГЗ и в дальнейшем будет определяться отдельными решениями НБУ", - говорится в заявлении.
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