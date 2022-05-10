В Киеве еще несколько троллейбусных маршрутов возобновили работу

В Киеве возобновили работу троллейбусы №30, №29Д и трамвай №35.

Об этом сообщили в КГГА.

Троллейбусный маршрут № 30 курсирует от улицы Милославской до улицы Кадетская роща с интервалом движения 25 минут.

Троллейбусный маршрут №29Д – от Дарницкой площади до Железнодорожной станции "Зенит" с интервалом движения 25 минут.

Трамвайный маршрут №35 – от улицы Сержа Лифаря до станции метро "Лесная" с интервалом движения 25 минут.

В КГГА отмечают, что наземный пассажирский транспорт курсирует с 07.00 до 21.00.

Перечень актуальных маршрутов наземного транспорта – по ссылке.

Экономическая правда