В Киеве еще несколько троллейбусных маршрутов возобновили работу
В Киеве возобновили работу троллейбусы №30, №29Д и трамвай №35.
Об этом сообщили в КГГА.
Троллейбусный маршрут № 30 курсирует от улицы Милославской до улицы Кадетская роща с интервалом движения 25 минут.
Троллейбусный маршрут №29Д – от Дарницкой площади до Железнодорожной станции "Зенит" с интервалом движения 25 минут.
Трамвайный маршрут №35 – от улицы Сержа Лифаря до станции метро "Лесная" с интервалом движения 25 минут.
В КГГА отмечают, что наземный пассажирский транспорт курсирует с 07.00 до 21.00.
Перечень актуальных маршрутов наземного транспорта – по ссылке.
Экономическая правда
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