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В Киеве еще несколько троллейбусных маршрутов возобновили работу

Вторник, 10 мая 2022, 10:08 - Алексей Павлыш

В Киеве возобновили работу троллейбусы №30, №29Д и трамвай №35.

Об этом сообщили в КГГА.

Троллейбусный маршрут № 30 курсирует от улицы Милославской до улицы Кадетская роща с интервалом движения 25 минут.

Троллейбусный маршрут №29Д – от Дарницкой площади до Железнодорожной станции "Зенит" с интервалом движения 25 минут.

Трамвайный маршрут №35 – от улицы Сержа Лифаря до станции метро "Лесная" с интервалом движения 25 минут.

В КГГА отмечают, что наземный пассажирский транспорт курсирует с 07.00 до 21.00.

Перечень актуальных маршрутов наземного транспорта – по ссылке.

Экономическая правда

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Киев транспорт
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