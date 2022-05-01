"Синэво" возобновляет работу лабораторий в Киеве

Лаборатория "Синэво", входящая в шведский медицинский холдинг Medicover, со 2 мая возобновит работу части сети в Киеве и откроет 12 пунктов забора крови.

Об этом говорится в сообщении компании на официальной странице в Facebook.

CEO Medicover Фредрик Рогмарк ранее при представлении квартальной отчетности анонсировал постепенное возобновлении работы лаборатории и сети пунктов забора крови (ПЗК) в украинской столице, передает "Интерфакс-Украина".

"Это важно, потому что многие из более продвинутых тестов, которые пользуются большим спросом в Украине, могут быть обработаны только в лаборатории в Киеве. Поэтому, постепенно восстанавливая ее, мы можем распространять также гораздо более продвинутые и необходимые тесты", – отметил он.

По словам Рогмарка, услуги лабораторий пользуются спросом по всей стране даже в ситуации войны.

"Иногда, возможно, трудно понять, почему люди хотят пойти и сдать анализы крови, когда идет война, но здравоохранение имеет важное значение, и оно необходимо в ситуации, независимо от того, идет ли война", – подчеркнул CEO.

Он указал, что вторая по величине в Украине лаборатория в Харькове остается закрытой.

Согласно информации Medicover, в первый день вторжения России в Украину 24 февраля бизнес был полностью закрыт на пять дней, а затем учреждения были вновь открыты там, где это было безопасно, в основном в западных районах.

На конец первого квартала действовало 147 ПЗК (106 собственных и 41 франчайзинговых) из 346 и 5 из 8 лабораторий.

На момент составления квартального отчета были полностью уничтожены 7 ПЗК (5 собственных и 2 франчайзинговых) в городах Мариуполь, Буча и Киев (собственные ПЗК) и в небольших городах Восточного региона (франчайзинговые ПЗК).

К группе риска отнесены 26 собственных ПЗК, расположенных в городах Николаев, Херсон, Краматорск и Харьков, в последнем также находится под угрозой лаборатория.