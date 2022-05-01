Путин запретил использовать западные антивирусы с 2025 года

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе прописана цель создать в каждом ведомстве, учреждении и системообразующих организациях подразделения по ИТ-безопасности.

При этом с 1 января 2025 года учреждениям и госкомпаниям запрещено использовать средства защиты информации, произведенные в "недружественных странах".

Экономическая правда