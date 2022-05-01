Правительство не стало менять цену на газ для населения

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Предельная цена на газ для населения останется на уровне 8 гривень за кубический метр.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

"Льготная цена будет действовать и для предприятий, выполняющих жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности государства", – говорится в сообщении.

Отдельным решением правительство также рекомендует местным органам власти и коммунальным предприятиям во время действия военного и чрезвычайного положения в Украине не повышать тарифы на коммунальные услуги.

31 марта завершился срок действия постановления от 18 января 2021 года, которым правительство ввело предельную цену на газ для населения в 6,99 грн за кубометр (с НДС, но без учета стоимости распределения).

Экономическая правда