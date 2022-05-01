Украина планирует создать интегрированную систему радиационного мониторинга

Кабмин одобрил стратегию интегрированной автоматизированной системы радиационного мониторинга на период до 2024 года – предполагается, что она будет взаимодействовать с аналогичной системой ЕС.

Об этом говорится в распоряжении правительства №323-р от 29 апреля, которое опубликовано на Правительственном портале.

Создание такой системы позволит выявлять в режиме реального времени радиационные загрязнения и угрозы трансграничного переноса радиоактивных веществ, говорится в документе.

На первом этапе – до конца 2022 года – планируют определить круг субъектов, которые будут осуществлять сбор, обработку и передачу радиологической информации, и разработать нормативно-правовые акты, необходимые для построения и функционирования системы мониторинга.

На втором этапе – до конца 2024 года – планируют обеспечить непосредственное построение системы "путем функционального сочетания отдельных субъектов мониторинга в единую систему и обеспечения ее автоматизированного взаимодействия с системой радиологического мониторинга ЕС".

При этом финансирование создания и функционирования интегрированной автоматизированной системы радиационного мониторинга будет осуществляться в пределах действующих бюджетных программ.

Организационное обеспечение и мониторинг реализации стратегии, а также координацию субъектов мониторинга осуществляет Миндовкилля.

Среди ожидаемых результатов стратегии:

создание единой интегрированной системы радиационного мониторинга;

синхронизация украинской системы радиационного мониторинга с европейской EURDEP;

доступ к результатам мониторинга в режиме реального времени;

внедрение механизмов раннего оповещения населения и прогнозирования развития радиационной обстановки в Украине при трансграничном переносе радиоактивных веществ;

принятие эффективных оперативных решений о мерах радиационной защиты в случае возникновения радиационной угрозы.

Экономическая правда