Украина расторгла соглашение с РФ по рыбному хозяйству

Кабмин принял постановление "О денонсации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в отрасли рыбного хозяйства".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что война России против Украины коренным образом изменили сферу действия обязательств, подлежащих исполнению в соответствии с Соглашением от 24 сентября 1992 г. между Правительством Украины и России о сотрудничестве в трсли рыбного хозяйства.

"В таких условиях, предусмотренные Соглашением цели, в частности в части мер по управлению морскими живыми ресурсами, в пределах экономических зон и континентального шельфа, отвергнуты государством агрессором, а инструменты для их достижения не могут быть реализованы в дальнейшем", - заявили в министерстве.

Экономическая правда