Мировой лидер в отрасли освещения – компания Signify (ранее известная как Philips Lighting) – присоединяется к реконструкции сети уличного освещения Ирпеня, разрушенной российской армией.

Об этом в Telegram сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

По его словам, компания передает 300 энергоэффективных светильников для улиц Ирпеня.

"Соответствующий договор был подписан с руководителем Signify Алексеем Шершнем", - добавил Меркушин.

Signify – новое название компании Philips Lighting. Компания является мировым лидером в отрасли освещения.

С первых дней полномасштабной войны профессор и основатель Института руководителей высшего звена Йельского университета Джеффри Зонненфельд с командой экспертов и студентов следит за компаниями, которые работали или работают в Росси.

По данным группы экспертов Йельского университета, которые они обновляют ежедневно, Signify лишь приостановила экспорт в РФ.

Экономическая правда