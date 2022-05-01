Мировой лидер в отрасли освещения Signify передает Ирпеню 300 светильников для улиц города
Мировой лидер в отрасли освещения – компания Signify (ранее известная как Philips Lighting) – присоединяется к реконструкции сети уличного освещения Ирпеня, разрушенной российской армией.
Об этом в Telegram сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.
По его словам, компания передает 300 энергоэффективных светильников для улиц Ирпеня.
"Соответствующий договор был подписан с руководителем Signify Алексеем Шершнем", - добавил Меркушин.
Signify – новое название компании Philips Lighting. Компания является мировым лидером в отрасли освещения.
С первых дней полномасштабной войны профессор и основатель Института руководителей высшего звена Йельского университета Джеффри Зонненфельд с командой экспертов и студентов следит за компаниями, которые работали или работают в Росси.
По данным группы экспертов Йельского университета, которые они обновляют ежедневно, Signify лишь приостановила экспорт в РФ.
Экономическая правда
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