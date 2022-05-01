Спикер Госдумы РФ предлагает конфисковать активы бизнесменов из "недружественных" стран
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предлагает конфисковать российские активы бизнесменов из "недружественных" стран.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Так, по его словам, следует ответить на принятый Палатой представителей США законопроект, который, по его словам, "разрешает передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан".
"Правильно в отношении бизнеса, находящегося на территории Российской Федерации, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами: конфисковывать эти активы", - считает Володин.
Вырученные от продажи деньги он предлагает направить на развитие РФ.
На самом деле, в законопроекте предлагается замороженные активи не передавать Украине напрямую, а продавать и вырученные средства использовать на ее нужды, в частности, военные.
Одобренный Палатой представителей законопроект, вероятно, так и не вступит в силу: администрация Байдена внесла собственный законопроект с аналогичными положениями, пишет BBC.
Экономическая правда
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