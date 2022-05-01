Все разделы
Укр / Рус

Спикер Госдумы РФ предлагает конфисковать активы бизнесменов из "недружественных" стран

Воскресенье, 1 мая 2022, 11:45 - Алексей Павлыш

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предлагает конфисковать российские активы бизнесменов из "недружественных" стран.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так, по его словам, следует ответить на принятый Палатой представителей США законопроект, который, по его словам, "разрешает передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан".

"Правильно в отношении бизнеса, находящегося на территории Российской Федерации, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами: конфисковывать эти активы", - считает Володин.

Вырученные от продажи деньги он предлагает направить на развитие РФ.

На самом деле, в законопроекте предлагается замороженные активи не передавать Украине напрямую, а продавать и вырученные средства использовать на ее нужды, в частности, военные.

Одобренный Палатой представителей законопроект, вероятно, так и не вступит в силу: администрация Байдена внесла собственный законопроект с аналогичными положениями, пишет BBC.

Экономическая правда

"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Россия бизнес США санкции
Материалы по теме
РФ пытается привлечь другие страны для обхода санкционных ограничений – разведка 1 мая 2022, 09:20
Вслед за РФ Henkel решил уйти и из Беларуси 29 апреля 2022, 19:52
Финский производитель продуктов питания Raisio продаст бизнес в России 29 апреля 2022, 19:19
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте