Спикер Госдумы РФ предлагает конфисковать активы бизнесменов из "недружественных" стран

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предлагает конфисковать российские активы бизнесменов из "недружественных" стран.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так, по его словам, следует ответить на принятый Палатой представителей США законопроект, который, по его словам, "разрешает передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан".

"Правильно в отношении бизнеса, находящегося на территории Российской Федерации, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами: конфисковывать эти активы", - считает Володин.

Вырученные от продажи деньги он предлагает направить на развитие РФ.

На самом деле, в законопроекте предлагается замороженные активи не передавать Украине напрямую, а продавать и вырученные средства использовать на ее нужды, в частности, военные.

Одобренный Палатой представителей законопроект, вероятно, так и не вступит в силу: администрация Байдена внесла собственный законопроект с аналогичными положениями, пишет BBC.

Экономическая правда