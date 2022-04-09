В НБУ рассказали, куда направят средства со специального счета МВФ
НБУ поблагодарил страны, по инициативе которых Международный валютный фонд создал специальный счет для поддержки Украины – средства направят на нужды бюджета и платежного баланса.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.
"Деньги, которые поступят на счет, будут направлены, прежде всего, на обеспечение потребностей платежного баланса и государственного бюджета для стабилизации экономики Украины", - сообщил регулятор.
Отмечается, что переводить помощь смогут не только правительства, но и международные организации и межправительственные образования.
Создание инструмента было инициировано канадским исполнительным директором в МВФ и сразу было поддержано директорами от нидерландско-бельгийской группы стран, в которую входит и Украина, а также группы стран Скандинавии и Балтии.
Также регулятор подтвердил, что правительство Канады планирует выделить до 1 млрд. канадских долларов для перевода на этот счет.
Как в комментарии сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, он инициировал встречу на следующей неделе с послами стран "Группы семи", чтобы обсудить предстоящую поддержку.
Напоминаем:
По просьбе стран-членов МВФ Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил открытие управляемого счета для Украины.
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