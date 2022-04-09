В Украине создадут Фонд восстановления по пяти направлениям

Правительство подало на рассмотрение президента указ о создании Фонда восстановления Украины, который будет работать как консультационный орган при президенте и будет состоять из пяти рабочих групп.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе открытия заседания правительства в субботу.

Фонд будет обеспечивать координацию накопления финансовых ресурсов для послевоенного обновления Украины.

В рамках фонда будут созданы пять рабочих групп по ряду направлений, в том числе – коммуникации с международными финансовыми организациями, коммуникации со странами-партнерами, а также сбор средств от частных лиц и крупных мировых корпораций и компаний.

"Наша задача - консолидировать все возможные источники для восстановления нашего государства", - подчеркнул Шмигаль.

Также правительство предоставило на рассмотрение Зеленского проект указа о создании Национального совета по восстановлению страны, который будет заниматься разработкой плана послевоенного восстановления и развития нашей страны. Премьер отметил, что кроме конкретных шагов по восстановлению и развитию инфраструктуры и жилья он будет содержать также "структурную модернизацию и перезапуск экономики на основе европейских стандартов и правил".