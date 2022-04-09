Правительство продлило срок выплат для переселенцев в Украине

Кабинет министров одобрил продление срока получения финансовой помощи для вынужденно перемещенных украинцев.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил на открытии заседания правительства в субботу.

Конечный срок получения помощи продлили до 30 апреля. Речь идет о программе выплат по 2 тысячи гривен взрослому и по 3 тысячи гривен детям.

Также правительство изменило порядок предоставления работодателю компенсации расходов на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. Оформить статус переселенца можно теперь уже после трудоустройства.

Напоминаем:

Государство будет выплачивать переселенным в Украине гражданам минимальную ежемесячную поддержку в 2 тысячи гривен.