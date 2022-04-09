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Укр / Рус

Правительство продлило срок выплат для переселенцев в Украине

Суббота, 9 апреля 2022, 21:31 - Дана Гордийчук

Кабинет министров одобрил продление срока получения финансовой помощи для вынужденно перемещенных украинцев.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил на открытии заседания правительства в субботу.

Конечный срок получения помощи продлили до 30 апреля.  Речь идет о программе выплат по 2 тысячи гривен взрослому и по 3 тысячи гривен детям.

Также правительство изменило порядок предоставления работодателю компенсации расходов на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенных лиц.  Оформить статус переселенца можно теперь уже после трудоустройства.

Напоминаем:

Государство будет выплачивать переселенным в Украине гражданам минимальную ежемесячную поддержку в 2 тысячи гривен.

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Экономическая правда
Укр / Рус
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