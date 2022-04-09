Мировые доноры собрали для помощи украинцам более 10 миллиардов евро

Глобальные доноры выделяют 10,1 млрд евро в поддержку перемещенных украинцев как внутри страны, так и за ее пределами.

Об этом сообщает Reuters, France24.

Доноры, в частности, правительство Канады и Европейская комиссия, в субботу во время мероприятия по сбору средств в Варшаве (Польша), пообещали общую сумму в 9,1 миллиарда евро в виде пожертвований, займов и грантов в поддержку украинцев.

Из этой суммы правительства, компании и частные лица вместе пообещали пожертвовать 4,1 миллиарда евро, которые будут распределены в основном через украинские власти или Организацию Объединенных Наций (ООН).

Остальные 5 миллиардов евро собраны в виде займов и грантов от финансовых учреждений ЕС. В частности, на них профинансируют программу на 4 миллиарда евро для обеспечения украинцев, прибывающих в страны ЕС, жилье, образование и услуги здравоохранения.

Впоследствии к сбору средств присоединился Европейский банк реконструкции и развития, прибавивший еще 1 млрд евро к уже собранной сумме.

В настоящее время более 4 миллионов человек выехали из Украины в страны ЕС в поисках убежища после начала полномасштабного нападения России. Еще 6,5 миллионов человек покинули свои дома как внутренне перемещенные лица.