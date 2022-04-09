Из-за новых санкций ЕС на границе с Беларусью образовалась очередь из двух тысяч фур

На границе Беларуси с Евросоюзом выезда ожидают более 2,4 тысячи фур, которые должны покинуть территорию блока до 16 апреля в рамках новых санкций против РФ и Беларуси.

Об этом сообщает беларуское провластное СМИ Белта со ссылкой на данные Госпогранкомитета.

На беларуско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" собралось более 410 грузовиков, "Урбаны" - более 200 грузовиков.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 20 грузовиков, "Котловка" - 320, "Каменный Лог" - более 340, "Бенякони" - более 450, "Привалка" - более 330 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" собралось более 290 фур, "Козловичи" – более 100 фур.

Напоминаем:

Российские и беларуские грузовики, находившиеся на территории ЕС по состоянию на 9 апреля, предписано покинуть территорию блока до 16 апреля.