СМИ: Беларусь сжигает золотовалютные резервы, а денег остается все меньше

Стресс и потрясения обошлись Беларуси в марте в 692,9 млн долл золотовалютных резервов, снижение составило 8,4%.

Об этом пишет местное издание Наша нива

За месяц до этого тоже тоже было уменьшение: резервы сократились на 259,1 миллиона долларов или на 3 процента. В итоге по состоянию на 1 апреля 2022 года их общая сумма составила 7,57 млрд долларов.

"Снижение валютных резервов существенно изменило их структуру. Основные потери иностранной валюты понесли в иностранной валюте, ее доля снизилась с 43 до 37 процентов. На этом фоне доля золота увеличилась с 40 до 44 процентов", - говорится в сообщении.

В пересчете на доллар США и с учетом роста цен на драгоценный металл стоимость золота в резервах составляет 3,34 млрд долл, а иностранной валюты осталось всего 2,8 млрд долл.

"Доля прочих активов в резервах очень мала. Убытки от курсовых разниц в марте в иностранной валюте составили 730 миллионов долларов, или 21 процент.

100 миллионов долларов было потрачено на погашение долга, остальное - продажа валюты для поддержки рубля и перевод валютных резервов в другие активы", - резюмируется в материале.

Напоминаем:

Правительство Беларуси уже официально заявило, что некоторые кредиторы из числа "врагов" получат свои деньги обратно только в белорусских рублях.