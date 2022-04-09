Revolut упрощает регистрацию для украинских беженцев

Банковская финтех компания Revolut упростила требования регистрации для украинских беженцев в Европе.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Для открытия счета в ЕС необходимо подтверждение права на жительство в Европе. Revolut упростила это требование для украинских беженцев, предоставляя возможность получить доступ к своим деньгам, привязав приложение к украинскому банковскому счету.

Теперь можно платить со своей карты в местной валюте страны, где вы находитесь, или снимать наличные деньги", - говорится в сообщении.

После того, как клиент выбирает страну проживания, ему будет необходимо указать свой текущий адрес за пределами Украины, например, адрес приюта, и заполнить свои личные данные. А затем подтвердить свою личность, выбрав и загрузив свой украинский паспорт, удостоверение личности или визу.