Заводы Пинчука постепенно возобновляют производство
Суббота, 9 апреля 2022, 14:34
С начала апреля заводы Интерпайп Виктора Пинчука возобновляют операционную деятельность в Днепре, Никополе и Новомосковске. В первую очередь, заработают мощности для доработки полуготовых труб, железнодорожных колес и колесных пар.
Об этом говорится в соцсетях компании
Основная часть готовой продукции будет экспортироваться на европейский рынок.
"В конце марта компания начала отгружать продукцию, произведенную еще до начала войны, автотранспортом в Европу. Пропускная способность логистических каналов в Украине ограничена, поэтому объемы грузов невозможно сравнить с объемами довоенного времени", - говорится в сообщении.
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