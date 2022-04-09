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Укр / Рус

Заводы Пинчука постепенно возобновляют производство

Суббота, 9 апреля 2022, 14:34

С начала апреля заводы Интерпайп Виктора Пинчука возобновляют операционную деятельность в Днепре, Никополе и Новомосковске. В первую очередь, заработают мощности для доработки полуготовых труб, железнодорожных колес и колесных пар.

Об этом говорится в соцсетях компании

Основная часть готовой продукции будет экспортироваться на европейский рынок.

"В конце марта компания начала отгружать продукцию, произведенную еще до начала войны, автотранспортом в Европу. Пропускная способность логистических каналов в Украине ограничена, поэтому объемы грузов невозможно сравнить с объемами довоенного времени", - говорится в сообщении.

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Экономическая правда
Укр / Рус
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