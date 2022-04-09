Иностранцев могут выбросить из набсоветов госкомпаний – законопроект

Принятый Верховной Радой законопроект 7176 предлагает увольнять членов наблюдательных советов, которые не смогут присутствовать на заседаниях лично.

Об этом в колонке для ЭП сообщают эксперты направления корпоративного управления Киевской школы экономики Александр Лысенко и Андрей Бойцун.

Упомянутый законопроект называется "Об осуществлении мониторинга потенциальных угроз национальной безопасности Украины в сфере экономики" и сейчас ожидает подписи президента.

"Инициаторы законопроекта считают, что принятие решений наблюдательным советом госкомпании в условном Киеве могут как-то решить проблемы национальной безопасности Украины.

Нам известно о большом количестве новых опасностей для госкомпаний, но пока мі не знаем ни об одной компании, у которой возникла необходимость физически проводить заседание наблюдательного совета по адресу расположения", – отмечают эксперты.

Как они отмечают, большинство членов наблюдательных советов госкомпаний никогда не проживали в Украине и только периодически сюда приезжали.

"В результате пандемии коронавируса как иностранные, так и украинские члены наблюдательных советов уже давно прибегают к практике проведения онлайн заседаний.

Этот инструмент давно распространен в мировой практике, причем в совершенно разных сферах: бизнес, образование, медицина и т.д. Не стоит также забывать, что членство в набсовете не является работой full-time", – добавляют эксперты.

По их мнению, документ несет в себе большую потенциальную угрозу, и поэтому его нужно пересмотреть.

"Это отличная основа для того, чтобы "снести" все достояния в тяжелой реформе госпредприятий после Революции Достоинства, включая независимые наблюдательные советы, а затем установить ручное управление. Так было до 2015 года", – отмечают они.

В колонке эксперты подробно разбирают возможные последствия принятого законопроекта и разбирают аргументы, которыми объяснялась необходимость его принятия, а также предлагают свои решения для решения проблем управления госпредприятиями во время войны.