ЕС ограничил импорт удобрений из России

Евросоюз в рамках очередного пакета санкций ограничил импорт удобрений из России.

Об этом говорится в официальном журнале ЕС, передает Интерфакс-Украина.

Так, с 10 июля Евросоюз вводит квоты на импорт ряда российских удобрений сроком на один год. Квота на ввоз хлористого калия составит 837,57 тыс. тонн, сложных и других удобрений с содержанием калия – 1 млн 577,807 тыс. тонн.

Размер квот Еврокомиссия может корректироваться. Ограничения не распространяются на поставки до 10 июля в рамках контрактов, заключенных до 9 апреля этого года

Напоминаем:

Ранее Еврокомиссия сообщила, что в рамках нового пакета санкций против России предпримет "меры по противодействию поставкам хлористого калия из Беларуси" в обход санкций.