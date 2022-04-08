Shell продолжает покупать российские энергоресурсы прикрываясь схемой — Bloomberg

Крупнейшая европейская нефтяная компания Shell Plc несмотря на публичное заявление об отказе от российской нефти продолжает ее покупать, прикрываясь так называемым смешиванием.

Об этом пишет Bloomberg

Как объясняет автор материала, суть в том, чтобы продать баррель, в котором только 49,99% произведено в России, а 50,01 процента поставляются из других источников. С точки зрения Shell такой груз технически не имеет российского происхождения.

"Этот маневр лежит в основе растущего и непрозрачного рынка смешанного российского дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки, одного из многих, которые нефтяные компании и трейдеры сырьевых товаров используют для обеспечения поставок российских энергоносителей в Европу и в то же время удовлетворяют общественное мнение, требующее прекращения субсидирование военной машины Владимира Путина", - говорится в статье.

В случае с Shell компания внесла поправки в так называемые общие положения и условия своих контрактов, чтобы разрешить смешение с Россией.

В издании сообщают, что торговля идет из Приморска (РФ), в Вентспилс, латвийский порт с большим нефтяным терминалом и резервуарными мощностями.

Напоминаем:

Нефтяной гигант Shell ранее заявлял, что полностью останавливает покупку нефти из России на спотовом рынке, а также работает над тем, чтобы полностью исключить российскую нефть из поставок.