Криптобиржа Binance запустит благотворительную криптокарту для украинцев

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance запустит благотворительную криптокартку для всех украинцев, вынужденных покинуть территорию Украины и нуждающихся в помощи.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров по итогам звонка с основателем Binance Чанпен Чжао.

Стороны обсудили возможные направления нашего дальнейшего сотрудничества, в частности, в части образовательных проектов по криптограмотности. Binancе уже оказала поддержку Украине в размере 10 миллионов долларов и планирует увеличить эту сумму до 20 миллионов долларов в ближайшее время.

"В течение этого месяца Binance также запустит благотворительную криптокартку для всех украинцев, вынужденных покинуть территорию Украины и нуждающихся в помощи. Это важная поддержка для наших граждан во время войны", – сообщил Федоров.

Кроме того, криптобиржа сотрудничает с министерством по внедрению криптозаконодательства и интеграции приложения Дія для идентификации украинских пользователей на Binance.