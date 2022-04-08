Mitsubishi приостановила поставки в РФ и локальное производство
Пятница, 8 апреля 2022, 20:56 -
Автомобильная корпорация Mitsubishi Motors приостановила поставки в РФ и локальное производство на совместном с концерном Stellantis автозаводе в Калуге.
Об этом следует из заявления компании, передает Интерфакс.
Отмечается, что производство и поставка автомобилей приостановлены из-за логистических трудностей.
Соответствующим заводом в Калуге группа Stellantis владеет на, у Mitsubishi - 30%. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка официального дистрибьютора Mitsubishi в РФ в 2021 составила 55,6 млрд руб, а чистая прибыль - 2,75 млрд руб.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"