Хранилище отработанного ядерного топлива ЧАЭС не пострадало

Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне не пострадало.

Об этом сообщил Энергоатом.

"Периметр не поврежден. Все оборудование, компьютерная и другая специальная техника – на месте. В то же время имеются признаки мародерства: повреждены несколько дверей, исчезли некоторые бытовые устройства", - говорится в сообщении ведомства.

Напоминаем:

С 24 февраля по 31 марта территория объекта была временно оккупирована российскими войсками.