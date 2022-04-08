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Хранилище отработанного ядерного топлива ЧАЭС не пострадало

Пятница, 8 апреля 2022, 20:26 - Илья Колдомасов

Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне не пострадало.

Об этом сообщил Энергоатом.

"Периметр не поврежден. Все оборудование, компьютерная и другая специальная техника – на месте. В то же время имеются признаки мародерства: повреждены несколько дверей, исчезли некоторые бытовые устройства", - говорится в сообщении ведомства.

Напоминаем:

С 24 февраля по 31 марта территория объекта была временно оккупирована российскими войсками.

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Экономическая правда
Укр / Рус
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