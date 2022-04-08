ЕС вводит бесплатный роуминг для украинских беженцев

24 мобильных оператора ЕС и 3 мобильных оператора Украины подписали заявление об обеспечении доступного и безвозмездного роуминга во время международных звонков ЕС-Украина.

Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

Отмечается, что в будущем количество операторов может увеличиться.

"Совместное заявление имеет целью заложить более стабильную основу, чтобы помочь перемещенным украинцам в Европе оставаться на связи с родными и друзьями дома", – говорится в сообщении.

В ЕК добавили, что телеком-операторы бесплатно раздали миллионы SIM-карт беженцам из Украины. Многим беженцам, использующим такие SIM-карты, также удалось воспользоваться возможностью международных звонков в Украину без оплаты.

Экономическая правда