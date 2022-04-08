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Австрия отменила все ограничения для украинских автоперевозчиков

Пятница, 8 апреля 2022, 18:51 - Алексей Павлыш

Австрия отменила все ограничения для украинских перевозчиков и теперь все грузовые перевозки по территории страны можно будет осуществлять без каких-либо разрешений.

Об этом сообщил в Telegram заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

"Давно вели переговоры и теперь уже можно объявить результат. Следовательно, еще одна страна Европейского союза сняла все ограничения для украинских перевозчиков – теперь все грузовые перевозки по территории Австрии можно будет осуществлять без каких-либо разрешений.

С учетом доброй воли наших коллег из Словакии украинские перевозчики получили беспрепятственный и безразрешительный путь грузов в Италию", - написал он.

"А мы тем временем продолжаем переговоры с другими странами как в ЕС, так и за ее пределами по упрощению работы нашим перевозчикам. И ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ждем и верим в положительное решение со стороны одной искренне дружественной и невероятно важной страны, которая во время этой войны проявила себя как настоящий друг", - добавил он, имея в виду Польшу.

 

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Австрия авто Украина
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