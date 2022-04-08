Российским солдатам, которые были в Чернобыле, осталось жить максимум год – министр энергетики
Все находившиеся в Зоне отчуждения оккупанты получили большие дозы облучения, их военная техника также заражена.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает пресс-служба ведомства.
"Невежество русских солдат зашкаливает так же, как дозиметры, по которым мы проверяли радиационный фон в местах дислокации захватчиков. Они рыли голыми руками почвы, зараженные радиацией, набирали радиоактивный песок в мешки для укреплений, дышали этой пылью. После месяца такого облучения им остался максимум год жизни. Точнее, не жизни, а медленного умирания от болезней", – заявил министр.
Он сообщил, что российские военные разграбили станцию, административные помещения, выносили все – от посуды до запчастей и приборов.
"Заражен не только весь личный состав оккупантов и "трофеи", но и вся военная техника, прошедшая через Чернобыль, – около 10 тысяч единиц. Каждый русский солдат привезет частицу Чернобыля домой. Живым или мертвым", – сказал Галущенко.
Он также отметил, что металл хорошо подвергается облучению и переносит радиацию. Это чревато радиоактивным заражением всем, кто будет контактировать с имуществом или техникой ЧАЭС.
"Россияне несут смерть всем: украинцев убивают бомбами, а своих – радиацией с ЧАЭС", – заявил министр.
Экономическая правда
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