Водители и строители вошли в лидеры вакансий украинского рынка

Наиболее востребованными профессиями на украинском рынке в марте были водители и строители.

Об этом говорится в пресс-релизе "OLX Работа".

Чаще всего в течение марта на OLX Работа искали водителей – 9,5 тыс. вакансий. Следует отметить, что в марте государство разрешило водителям категории B управлять грузовиками, что значительно расширило аудиторию кандидатов на такую работу.

Также к списку популярных специалистов добавились строители, в которых сейчас нуждаются более тысячи работодателей.

В марте работодатели сместили фокус внимания с работников сферы торговли. Количество вакансий продавцов уменьшилось с 10 тыс. до 6,3 тыс. Меньше стало количество вакансий и для поваров, а предложения для официантов вообще исчезли из самых популярных.

При этом сохраняется относительно стабильный спрос на грузчиков, охранников, курьеров, нянь и швей.

Зарплаты на рынке рабочих профессий несколько "просели". Однако есть и те, у кого зарплата в марте выросла – это курьеры.

Из-за внутренней миграции и релокейта бизнеса в марте наибольшая активность соискателей наблюдалась в западных областях Украины: в Закарпатской (12 отзывов на одну вакансию), Черновицкой (9 отзывов), Хмельницкой и Винницкой (по 8 отзывов) областях.

Низкая активность в областях, на территориях которых проходят боевые действия: по 1-2 отзыва на вакансию.

Вместе с тем, мегаполисы, за исключением Львова, сохраняют лидерство по количеству вакансий: Киевская (15,2 тыс.), Днепропетровская (6,3 тыс.), Одесская (5,6 тыс.), Харьковская области (3 тыс.).

Экономическая правда