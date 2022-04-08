Оккупанты уничтожили архив Чернобыльской АЭС

фото: александр сирота

Многолетний архив, который на Чернобыльской атомной электростанции собирали украинцы, уничтожен российскими оккупационными войсками.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Александр Сирота.

"Это все, что осталось от наших чернобыльских документов и архивов. То, что мы собирали десятилетиями, какая-то *урва просто выбросила в мусорку", - написал он, добавив фото с остатками бумаг в мусорной мусорке.

фото: александр сирота

Практически все офисные помещения в зданиях в зоне ЧАЭС были существенно повреждены, разбиты и полностью разворованы, добавили в ГАЗО.

"Оккупанты украли не только имущество госпредприятий, но и личные вещи работников на их рабочих местах. Разграблена и уничтожена в Чернобыле современная аналитическая лаборатория стоимостью 6 млн евро.

Она была уникальным комплексом с мощными аналитическими возможностями и могла предоставлять услуги на любом этапе обращения с радиоактивными отходами, а также стадии исследований и разработки технологий", - заявляют в ведомстве.

По поводу радиационного фона общие выводы пока "делать рано, должны запустить систему АСКРО (если это будет возможно, объезд датчиков пока не было), чтобы опираться на факты". Но точечные измерения показали существенные уровни для местности, в которой они проводились", - отметили в Госагентстве по управлению Зоной.

Напомним:

Ранее российские оккупационные войска покинули территорию Чернобыльской АЭС в Киевской области.

Экономическая правда