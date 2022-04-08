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Новая почта приостанавливает работу в Донецкой области

Пятница, 8 апреля 2022, 11:38 - Илья Колдомасов

С 9 апреля Новая почта временно приостанавливает работу отделений Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении на сайте НП.

Клиентам компании предлагается получить отправления и уже поступившие в отделения грузы сегодня (8 апреля) как можно раньше. Все отделения в регионе будут работать по сокращенному графику.

Также отправки и грузы можно бесплатно переадресовать на любое работающее отделение или почтомат в других областях Украины.

Напоминаем:

Вице-премьер-министр Ирина Верещук и военные администрации призвали к эвакуации жителей Донецкой и Луганской областей, пока есть такая возможность.

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Новая почта
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