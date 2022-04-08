Новая почта приостанавливает работу в Донецкой области
Пятница, 8 апреля 2022, 11:38 -
С 9 апреля Новая почта временно приостанавливает работу отделений Донецкой области.
Об этом говорится в сообщении на сайте НП.
Клиентам компании предлагается получить отправления и уже поступившие в отделения грузы сегодня (8 апреля) как можно раньше. Все отделения в регионе будут работать по сокращенному графику.
Также отправки и грузы можно бесплатно переадресовать на любое работающее отделение или почтомат в других областях Украины.
Напоминаем:
Вице-премьер-министр Ирина Верещук и военные администрации призвали к эвакуации жителей Донецкой и Луганской областей, пока есть такая возможность.
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