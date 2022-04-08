Все разделы
Укр / Рус

В Правительстве сообщают о новой кибератаке на госорганы

Пятница, 8 апреля 2022, 10:46 - Илья Колдомасов

Госспецсвязи предупреждает о новой кибератаке, которая действует методом распространения опасных электронных писем.

Об этом говорится в соцсетях ведомства.

"Письма содержат HTML-файл, открытие которого приведет к созданию на компьютере архива с файлом под названием "О фактах преследования и убийства работников Прокуратуры со стороны российских военных на временно оккупированных территориях.lnk".

Его открытие, в свою очередь, приведет к возможности хакеров получить полный контроль над вашим компьютером и чревато воровством конфиденциальной информации, повреждением данных и компьютерных систем", - говорится в сообщении.

Там добавляют, что активность ассоциирована с деятельностью группы UAC-0010 (Armageddon). Эта группа уже неоднократно осуществляла кибертаратаки как государственные органы Украины, так и на страны ЕС.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

кибератака
Материалы по теме
Потери оккупантов на киберфронте. Как Anonymous ведет войну против россиян и что это дает 7 апреля 2022, 12:00
Стали известны подробности кибератаки на Укртелеком 6 апреля 2022, 14:50
Новая кибератака: злоумышленники используют болезненные для украинцев темы 4 апреля 2022, 21:33
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте