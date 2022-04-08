Turkish Airlines продолжила отмену авиарейсов в Украину, РФ и Беларусь

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines объявила о продолжении отмены рейсов в Украину, РФ и Беларусь.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Наши рейсы в Украину и из Украины отменены до 15 мая 2022 года (включительно). Наши рейсы с/в Минск отменены до 15 мая 2022 года, с/в Сочи отменены до 18 апреля 2022 года, а с/в Ростов отменены до 15 мая 2022 года", - говорится в сообщении.

"Пассажиры, чьи рейсы отменены, могут воспользоваться правами, указанными на странице срывов рейсов, и выполнять свои операции через наш колл-центр, офисы продаж, мобильные приложения и веб-сайт", – пояснили в компании.

Ранее авиакомпания отменила авиарейсы в Украину, российские Ростов-на-Дону и Сочи до 10 апреля.

Экономическая правда