В РФ бизнес-клиенты банков переходят на юани

Российские банки зафиксировали резкий срос остатков на счетах юрлиц в юанях – в марте бизнес-клиенты активно переводили в юани средства со счетов в евро и долларах, а также открывали новые счета именно в китайской валюте.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на опрос среди крупных банков.

Согласно опросу издания среди крупных банков, в марте их бизнес клиенты начали активно открывать счета в юанях, а также резко увеличивать остатки на счетах в китайской валюте, в том числе конвертируя средства со счетов в долларах и евро.

"В частности, с начала года в Тинькофф-банке объем средств на счетах в юанях увеличился примерно в восемь раз, в МТС-банке – вчетверо. За год в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) остатки на счетах клиентов выросли в четыре раза, корпоративные клиенты МКБ - в несколько раз. В банке "Санкт-Петербург" в марте количество открытых корпоративных счетов в юанях выросло почти в 3,5 раза, а количество контрактов в китайской валюте удвоилось", - пишет "Коммерсант".

Источник издания в системно значимом банке говорит, что в марте каждый третий новый валютный счет открывался в юанях.

"Такая динамика связана с санкциями в отношении нескольких крупных государственных и частных банков, ограничивающих перевод средств в иностранные банки. А также с необходимостью поиска новых партнеров для бизнеса, которые могли бы стать альтернативой европейским поставщикам", - считают в УБРиР.

"В условиях ограничений многие компании видят проведение расчетов в юанях более стабильным и предсказуемым", - говорят в МТС-банке.

Компании аккумулируют средства "под цель выполнения обязательств по заключенным внешнеторговым контрактам", добавили в МКБ.

"Часть клиентов переводят взаиморасчеты с китайскими компаниями с долларов на юани, часть сразу начинает работать в этой валюте по просьбе поставщика", - говорят в Тинькофф-банке.

"Ограничение и отказ западных контрагентов продолжать работу с российскими бизнесменами поменяли привычные движения товаров и услуг, но российские импортеры оперативно перестраиваются и приспосабливаются, говорит директор департамента внешнеторговых операций банка "Санкт-Петербург" Сергей Норицин.

"Российские компании и в прошлом плотно работали с Китаем, но все же предпочитали расчеты в долларах США для покрытия валютных рисков и скорости платежей",- отмечает руководитель практики по работе с финансовыми учреждениями КПМГ Угар Алиев.

По данным Тинькофф-банка, в прошлом году доля платежей бизнеса в юанях в Китай составляла 15-25%, сейчас достигла 25-30% по количеству платежей и 30-40% по сумме.

Среди компаний, использующих юани в расчетах, в большей степени импортеры, говорят в МКБ.

В Тинькофф-банке отмечают, что на расчеты в юанях переходят компании, занимающиеся оптовой торговлей.

Экономическая правда