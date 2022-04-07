Шмигаль ожидает получить часть замороженных российских золотовалютных резервов в течение полугода

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина хочет получить часть средств от арестованных российских активов на Западе уже в ближайшие полгода.

Об этом он сказал в своем обращении, передает Интерфакс-Украина.

"Создана рабочая группа, которая уже активно работает по нескольким направлениям. Во-первых, это арест российских активов на Западе и передача этих средств Украине", - сказал он, добавив, что единой процедуры, как это можно сделать не существует, поэтому с каждой страной Украина работает отдельно.

"Но часть этих средств мы хотим получить уже в ближайшие полгода, чтобы начать быстро восстанавливать нашу страну", - резюмировал Шмигаль.

Напоминаем:

Около половины золотовалютных резервов центробанка заморожены из-за санкций Запада в ответ на российское вторжение в Украину.