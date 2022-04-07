Беларусь тоже решила расплачиваться по долгам рублями
Правительство Белоруссии вместе с Нацбанком решило, что будет рассчитываться по своим долгам перед Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития и Северным инвестиционным банком в белорусских рублях.
Об этом передает Интерфакс.
Отмечается, что выплаты будут осуществлять по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на дату платежа.
"Это вынужденная мера, так как Беларусь ограничена в расчетах с западными кредиторами в долларах США и евро из-за введенных санкций, а также аналогичными действиями вышеперечисленных организаций по прекращению расчетов по своим обязательствам", - отмечается в сообщении.
Напоминаем:
ЕБРР официально объявил о прекращении финансирования проектов в Беларуси в начале апреля, ВБ объявил о прекращении финансовых операций по проектам в республике в начале марта.
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