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Беларусь тоже решила расплачиваться по долгам рублями

Четверг, 7 апреля 2022, 20:48 - Илья Колдомасов

Правительство Белоруссии вместе с Нацбанком решило, что будет рассчитываться по своим долгам перед Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития и Северным инвестиционным банком в белорусских рублях. 

Об этом передает Интерфакс.

Отмечается, что выплаты будут осуществлять по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на дату платежа.

"Это вынужденная мера, так как Беларусь ограничена в расчетах с западными кредиторами в долларах США и евро из-за введенных санкций, а также аналогичными действиями вышеперечисленных организаций по прекращению расчетов по своим обязательствам", - отмечается в сообщении.

Напоминаем:

ЕБРР официально объявил о прекращении финансирования проектов в Беларуси в начале апреля, ВБ объявил о прекращении финансовых операций по проектам в республике в начале марта.

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Беларусь
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