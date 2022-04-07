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США ввели новые экспортные ограничения для российских авиакомпаний

Четверг, 7 апреля 2022, 19:54 - Экономическая правда

Министерство торговли США сообщило об ограничениях на экспорт, распространяющихся на компании "Аэрофлот", Utair и Azur air.

Об этом говорится в сообщении министерства.

Минторг распорядился отменить экспортные привилегии, это связано с нарушениями с их стороны мер по экспортному контролю, введенным Минторгом США.

Российские авиакомпании, по мнению Минторга США, при осуществлении авиарейсов использовали подпадающие под ограничения самолеты, утвержденные ранее против РФ Бюро промышленности и безопасности при американском Министерстве торговли. Претензии Минторга США касаются и внутренних и международных рейсов.

Распоряжение министерства будет действовать 180 дней, а затем в случае необходимости может быть продлено.

Экономическая правда

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США экспорт Аэрофлот Авиакомпании
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