Регистрация б/у автомобилей с начала войны обвалились на 75%
Украинцы в марте 2022 года в условиях войны зарегистрировали 8,3 тысячи легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что на 76% меньше, чем в марте 2021 года.
Об этом сообщает "Укравтопром".
"Это гораздо меньше, чем годом ранее, однако такой результат в 15 раз превысил показатель мартовского рынка новых легковых автомобилей", – говорится в сообщении ассоциации.
Регистрация новых легковых авто в марте-2022 составила 546 единиц, что в 16,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Самым популярным б/у автомобилем марта текущего года стал Volkswagen Golf с регистрацией 484 машины, второй результат у Renault Megane – 472 ед, на третьем месте Volkswagen Passat – 422 растаможенных и зарегистрированных авто.
Продолжает список Skoda Octavia (339 ед.), замыкает пятерку лидеров Ford Focus с результатом 217 единиц.
С учетом мартовских регистраций в январе-марте украинские номера получили почти 69 тыс. подержанных машин, завезенных из других стран. В первом квартале прошлого года в Украине было зарегистрировано 87,7 тыс. единиц ввозимых из-за границы подержанных иномарок.
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