Регистрация б/у автомобилей с начала войны обвалились на 75%

Укравтопром

Украинцы в марте 2022 года в условиях войны зарегистрировали 8,3 тысячи легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что на 76% меньше, чем в марте 2021 года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

"Это гораздо меньше, чем годом ранее, однако такой результат в 15 раз превысил показатель мартовского рынка новых легковых автомобилей", – говорится в сообщении ассоциации.

Регистрация новых легковых авто в марте-2022 составила 546 единиц, что в 16,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самым популярным б/у автомобилем марта текущего года стал Volkswagen Golf с регистрацией 484 машины, второй результат у Renault Megane – 472 ед, на третьем месте Volkswagen Passat – 422 растаможенных и зарегистрированных авто.

Продолжает список Skoda Octavia (339 ед.), замыкает пятерку лидеров Ford Focus с результатом 217 единиц.

С учетом мартовских регистраций в январе-марте украинские номера получили почти 69 тыс. подержанных машин, завезенных из других стран. В первом квартале прошлого года в Украине было зарегистрировано 87,7 тыс. единиц ввозимых из-за границы подержанных иномарок.