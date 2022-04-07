В РФ создают свой аналог AppStore и Google Play

В РФ разрабатывают свой аналог AppStore и Google Play, онлайн-магазин на платформе Android должен заработать до лета.

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства РФ в Госдуме, пишет "Интерфакс".

"Я лично этим вопросом занимаюсь. К лету, обещали, он должен уже работать. Соответственно, наши разработчики получат свою точку, по которой смогут загружать программы и заниматься дальнейшей разработкой", - сказал Мишустин.

Отвечая на вопрос об оттоке IT-специалистов, Мишустин выразил уверенность, что не все из них уедут из страны. "Я не особо верю, что все уедут", – сказал премьер РФ.

По словам источников "Интерфакса", российский магазин приложений обязательно должен устанавливаться на технические устройства. Согласно документу, одновременно в такой магазин приложений будут загружаться программы для ЭВМ, включенные в список Минцифры.

В предложениях министерства указывается, что для экономии бюджетных средств такой магазин должен создаваться внешней организацией – владельцем социальной сети, приложение которой уже установлено на устройстве.

Напомним:

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Экономическая правда