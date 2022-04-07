2/3 украинских молокоперерабатывающих предприятий возобновили работу

60-65% молокоперерабатывающих предприятий возобновили работу после вынужденной приостановки в результате полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает ассоциация "Союз молочных предприятий Украины".

По мнению членов ассоциации, импорт молокопродуктов в Украину нецелесообразен, поскольку возобновление работы двух третьих предприятий отрасли с учетом предназначенных для экспорта запасов молокопродуктов позволяет обеспечить потребности внутреннего рынка.

Ассоциация прогнозирует, что производство молока-сырья в Украине в расчете на душу населения в 2022 году вырастет на 8% по сравнению с 2021 годом – с 212 кг до 229 кг.

После начала войны Кабмин внес в список товаров критического импорта, молоко и молочные продукты. СМПУ считает, что внесение молочных продуктов в списки критического импорта – "это бесполезный расход драгоценных валютных средств".

Экономическая правда