Поддержка Россией рубля истощает ее военный потенциал – Минфин США

Попытки России поддержать курс рубля, в конечном счете, исчерпают ее ресурсы для ведения войны против Украины.

Об этом заявил в интервью CNN заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

"Мы работали с нашими европейскими союзниками и партнерами, чтобы совместно ввести ряд разрушительных санкций против российской экономики. И поэтому они берут деньги, которые зарабатывают от продажи ресурсов за рубежом, и заставляют своих экспортеров возвращать свою выручку их в Россию, и покупать рубли", – сказал Адейемо.

Он добавил, что "каждый раз, когда они берут доллары или евро, и возвращают их в Россию, заставляют ли свои компании покупать рубли, это истощает их ресурсы для продолжения войны".

Адейемо не ответил прямо, должна ли Европа перестать покупать газ у России. Но он отметил, что у Европы есть "обязательство отключиться от российской энергетики, что они и начали делать", ссылаясь на предложение запретить российский уголь, озвученный в среду.

В настоящее время работа Минфина сосредоточена на том, чтобы предотвратить уклонение от санкций и преследовать "российскую военную машину", в частности ее аэрокосмическую и военную промышленность, добавил Адейемо.

"Для нас главное – убедиться, что мы делаем это таким образом, чтобы нанести ущерб российской экономике больше, чем нашей экономике", – подчеркнул он.