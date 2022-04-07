Миллиардер Баффет стал крупнейшим акционером производителя компьютеров HP

Компания миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway купила более 11% акций производителя компьютеров и принтеров HP.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Пакет, в который входит почти 121 млн акций, стоит около 4,2 млрд долларов.

После новости о покупке со стороны Berkshire Hathaway акции HP 6 апреля на постмаркете выросли на 10% до 38 долл.

По состоянию на 14.23 по киевскому времени акции HP на премаркете росли на 13,75% и торговались по $39,71.

Это приобретение сделало Berkshire Hathaway самым крупным акционером HP, отмечает WSJ.

До этого самыми крупными инвесторами компании были Vanguard Group и BlackRock, доли которых составляли почти 11% и чуть больше 10% соответственно, пишет издание со ссылкой на данные S&P Global Market Intelligence.

Баффет занимает пятое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes 2022 года. Его состояние на момент составления списка оценивалось в $118 млрд.

Экономическая правда