Украина получит 150 миллионов евро кредита от немецкого госбанка KfW
Министерство финансов Украины и немецкий госбанк "Кредитное учреждение для восстановления" (KfW) подписали 7 апреля кредитное соглашение на сумму 150 млн евро.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Соглашение о предоставлении кредита в размере 150 млн евро подписали министр финансов Сергей Марченко и директор KfW по региону Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия Олаф Цимелька.
"Я хочу поблагодарить представителей Правительства Федеративной Республики Германия и KfW за их поддержку в этот решающий для Украины период.
Предоставленные средства позволят укрепить финансовую систему нашей страны, а также продолжить реализацию государственных программ по поддержке малого и среднего бизнеса в Украине", – отметил во время подписания Сергей Марченко.
Согласно условиям соглашения кредит предоставляется сроком на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения основной суммы кредита – 5 лет) по плавающей процентной ставке с возможностью конверсии на фиксированную ставку после полной выплаты кредита.
Кредитные средства предоставляются в рамках проекта "ММСП-Финансирование Covid-19" и будут направлены в госбюджет на рефинансирование расходов, понесенных в рамках государственных программ "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%" .
Экономическая правда
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