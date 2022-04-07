РЖД опять просрочила платеж по выплатам евробондов

Российская железная дорога испытывает технические проблемы с выплатами по внешнему долгу и не смогла погасить выпуск долларовых еврооблигаций в срок.

Об этом сообщила сама компания, передает Интерфакс.

Так, компания должна были 5 апреля погасить выпуск еврооблигаций номинальным объемом около 605 млн долл и выплатить накопленный доход по нему.

Эмитент еврооблигаций, RZD Capital, не смог получить средства для выплат.

Напоминаем:

Ранее РЖД не смогли в срок провести купонные выплаты по еврооблигациям, номинированным в рублях, швейцарских франках и британских фунтах.