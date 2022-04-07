РЖД опять просрочила платеж по выплатам евробондов
Четверг, 7 апреля 2022, 14:08 -
Российская железная дорога испытывает технические проблемы с выплатами по внешнему долгу и не смогла погасить выпуск долларовых еврооблигаций в срок.
Об этом сообщила сама компания, передает Интерфакс.
Так, компания должна были 5 апреля погасить выпуск еврооблигаций номинальным объемом около 605 млн долл и выплатить накопленный доход по нему.
Эмитент еврооблигаций, RZD Capital, не смог получить средства для выплат.
Напоминаем:
Ранее РЖД не смогли в срок провести купонные выплаты по еврооблигациям, номинированным в рублях, швейцарских франках и британских фунтах.
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