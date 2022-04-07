Австралия вводит санкции против еще 67 россиян из-за войны в Украине
Австралия вводит финансовые санкции и запрет на поездки еще на 67 россиян в связи с вторжением РФ в Украину, доведя общее количество лиц и организаций, под которые попали санкции, почти до 600.
Об этом заявила глава МИД Австралии Марис Пейн, пишет Reuters.
"Сегодня я объявляю о 67 дополнительных санкциях против российских элит и олигархов, приближенных к президенту России Владимиру Путину, которые способствуют и поддерживают его возмутительные действия", – сказала она журналистам, прибыв в Брюссель.
Пейн отметила, что новые списки появились после "появления улик военных преступлений, совершенных Россией в Буче и других городах вокруг Киева".
Под санкции попали, в частности, российский военачальник, начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации с декабря 2014 года, генерал-полковник Михаил Мизинцев и вице-премьер-министр Дмитрий Григоренко.
По словам Пейн, Австралия наложила санкции на около 600 физических и юридических лиц, включая большую часть российского банковского сектора и все организации, ответственные за суверенный долг страны.
Ранее Австралия, в частности, ввела санкции против олигархов Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, которые считаются связанными с Путиным.
Экономическая правда
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