Украину будут восстанавливать в три этапа: первый уже продолжается

План восстановления Украины состоит из трех этапов, первый из которых, оперативное восстановление разрушенных объектов уже начался.

Об этом премьер-министр Денис Шмигаль рассказал в интервью BBCNews Украина.

Мы уже объявили этот план. Будем называть его U-24. Это план обновления Украины. Будет соответствующий фонд восстановления, которое будет проходить в три стадии", – рассказал глава правительства.

Первый этап – это оперативное временное восстановление разрушенных объектов на время. Он продолжается в украинских городах.

Второй этап – это быстрое возобновление сразу после завершения боевых действий. Прежде всего, нужно будет возобновить поставки воды и электричества, чтобы люди могли обеспечить свое существование на разрушенных территориях, отметил Шмигаль.

На третьем этапе наступит полноценное обновление наших городов, городков, зданий, инфраструктуры и страны в целом.

"Этот этап будет наиболее затратным, наиболее длительным, но мы хотим реализовать его очень быстро", - рассказал премьер. Он отметил, что восстановление должно продолжаться параллельно с политическими процессами вхождения Украины в Европейский Союз, как недавно было написано в Версальской декларации.