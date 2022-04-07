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Роскомнадзор запретил рекламу Google и его ресурсов в России

Четверг, 7 апреля 2022, 12:23 - Алексей Павлыш

В России Роскомнадзор запретил рекламу компании Google LLC и ее продуктов, а также обязал поисковые сети информировать пользователей о нарушении законодательства РФ компанией.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

Роскомназор, среди прочего, пообещал организовать "информирование поисковыми системами интернет-пользователей" по поводу нарушений компанией российских законов.

По мнению ведомства, видеохостинг YouTube (принадлежит Google) распространяет фейки о вторжении РФ в Украину (в России это называют "военной операцией") и не удаляет видеоролики "Правого сектора" и "Азова".

"Перечисленные меры информирующего и экономического характера в отношении американской интернет-компании Google LLC будут действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В Роскомнадзоре заявляли, что YouTube не удалил более 10 тыс. экстремистских материалов. Ведомство направило в российский суд 22 протокола в отношении компании Google за удаление запрещенной информации – суд признал компанию виновной и наложил штрафы на общую сумму более 50 млн рублей.

Экономическая правда

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Россия компании Google реклама
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