Шмигаль: сумма потерь значительно превышает 1 триллион долларов
Общая сумма потерь от вторжения России, учитывая прямые и косвенные потери будет значительно превышать 1 триллион долларов.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в интервью BBC News Украина.
По его словам, существуют разные методологии учета.
"Есть прямой – это, скажем, разрушенный конкретный мост. Считаем стоимость его восстановления и складываем в смету разрушения физической инфраструктуры, физических построек. Это одна цифра.
Конечно, есть потери бизнеса от прекращения работы. Есть утраты бизнеса от разрушения логистических цепей. К примеру, перекрыты морские порты, разрушены железнодорожные станции, разрушена энергетическая инфраструктура. Все эти расходы складываются в огромные суммы", – пояснил премьер.
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