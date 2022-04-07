Шмигаль: сумма потерь значительно превышает 1 триллион долларов

Общая сумма потерь от вторжения России, учитывая прямые и косвенные потери будет значительно превышать 1 триллион долларов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в интервью BBC News Украина.

По его словам, существуют разные методологии учета.

"Есть прямой – это, скажем, разрушенный конкретный мост. Считаем стоимость его восстановления и складываем в смету разрушения физической инфраструктуры, физических построек. Это одна цифра.

Конечно, есть потери бизнеса от прекращения работы. Есть утраты бизнеса от разрушения логистических цепей. К примеру, перекрыты морские порты, разрушены железнодорожные станции, разрушена энергетическая инфраструктура. Все эти расходы складываются в огромные суммы", – пояснил премьер.