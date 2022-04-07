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Shell спишет активы в России на 5 миллиардов долларов

Четверг, 7 апреля 2022, 10:28 - Алексей Павлыш

Нефтегазовый гигант Shell спишет до 5 млрд долларов после своего решения выйти из РФ – эта сумма выше, чем сообщалось ранее.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

Потери от обесценивания активов после уплаты налогов на сумму от 4 до 5 млрд долл. в первом квартале не повлияют на прибыль компании, заявили в Shell.

Ранее сообщалось, что компания спишет активы в России почти на 3,5 миллиарда долларов.

"Начало 2022 года ознаменовалось одним из самых бурных периодов десятилетия для нефтегазовой промышленности, поскольку западные компании, включая Shell, заявили о выходе из России, разорвав торговые связи и сворачивая совместные предприятия после вторжения РФ в Украину.

Shell заявила, что выйдет из всех своих российских сделок, включая крупный завод по сжиженному природному газу на полуострове Сахалин, а также прекратит деятельность по торговле нефтью", - напоминает агентство.

Напомним:

Нефтяной гигант Shell полностью останавливает покупку нефти из России на спотовом рынке, а также работает над тем, чтобы полностью исключить российскую нефть из поставок.

Кроме того, компания будет поэтапно изымать российские нефтепродукты, трубопроводный газ и СПГ. То есть фактически свернет сеть АЗС в стране.

Экономическая правда

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Shell нефть Россия
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