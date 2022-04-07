В России возник дефицит контактных линз

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В Российской Федерации возник дефицит самых популярных контактных линз Acuvue, на долю которых приходится половина импорта этой продукции в страну.

Об этом пишет "Коммерсант".

Производитель американская Johnson&Johnson на фоне высокого спроса ограничила отгрузки сетям, фактически введя квотирование, чтобы избежать "вымывания" товара. Из-за проблем с логистикой увеличились сроки поставок линз и других компаний, включая Bausch&Lomb, CooperVision, Alcon.

В сети "Оптик Сити" линзы Acuvue оформляются только по предзаказу, говорится на сайте сервиса. В интернет-магазине "Очкарик" обещают доставить линзы до пункта самовывоза в начале мая. В колл-центрах обеих сетей сообщили, что ожидают поставку в конце апреля.

Ограничения в поставках происходят на фоне повышенного спроса на линзы, так как россияне покупают продукцию впрок на фоне скачков курса валют. Так, в "Айкрафт оптике" спрос в марте год к году вырос в 1,5–2 раза, в "Интероптике" – в 2–2,5 раза, в "Счастливом взгляде" – в 3–4 раза. При этом, по данным "Интероптики", цены на линзы в марте уже выросли на 15–20%. Производитель Acuvue увеличил на 25% оптовые цены на следующую закупку, назначенную на 18 апреля.

Дефицит будет увеличиваться, считают участники рынка, а цены продолжат расти.