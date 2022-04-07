Стало известно, сколько нефти из резервов высвободят страны во всем мире

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Входящие в Международное энергетическое агентство 29 стран готовы высвободить из своих стратегических резервов 120 миллионов баррелей нефти.

Об этом пишут The Wall Street Journal и Reuters со ссылкой на источники.

Речь пойдет о крупнейшей нефтяной интервенции в истории МЭА. По данным источников, 60 млн баррелей выделят США, еще 60 млн – остальные участники МЭА (в организацию входит 31 страна, в том числе большинство государств Европы, Австралия и Япония).

В начале марта организация уже объявила о высвобождении из резервов 60 млн баррелей, это было рекордом на тот момент. На прошлой неделе агентство сообщило о планах дополнительных нефтяных интервенций, но ничего не сказало об их масштабах.

Кроме того, США на прошлой неделе заявили, что готовы выводить из своего стратегического резерва по 1 млн баррелей нефти в сутки в течение полугода, то есть в общей сложности около 180 млн баррелей.