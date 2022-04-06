Два самых богатых российских олигарха впервые попали в санкционный список

Владимир Потанин и Леонид Михельсон, два самых богатых россиянина, впервые попали в санкционный список в Канаде, но в отличие от США или ЕС.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сайт правительства.

Британия также в среду добавила Михельсона, второго по состоянию россиянина. До сих пор они не находились ни в одном санкционном списке западных стран. Некоторые специалисты объясняют это ролью олигархов в крупных металлургических и энергетических компаниях.

Потанин с состоянием в 27,1 млрд долларов является самым богатым человеком РФ. Он – президент корпорации Норильск Никель, отвечающий за 40% мировых поставок палладиума и 10% обработанного никеля. Также он владеет частью в российской компании Петровакс Фарм.

Михельсон занимает второе место в России по состоянию с отметкой в 24,7 млрд долларов. Миллиардер является СЕО и акционером Новатек – крупнейшей частной газовой компании РФ.

Канада добавила двух миллиардеров в свой санкционный список вместе с Виктором Вексельбергом, Кириллом Шамаловым, Дмитрием Пумпянским и Вадимом Мошковичем.

Ранее издание оценило, что половина самых богатых до сих пор не подверглась никаким ограничениям со стороны ЕС, США или Британии, и собрала их имена и информацию об активах.